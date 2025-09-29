روسيا تعلن مقتل شخصين بهجوم بمسيّرات أوكرانية في بلدة قرب موسكو

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الروسية الاثنين أن حريقا اندلع نتيجة هجوم لطائرات مسيّرة أوكرانية أدى إلى مقتل طفل وجدته في بلدة خارج موسكو خلال الليل.

ومنذ بداية الحرب تطلق روسيا طائرات مسيّرة على أوكرانيا في هجمات ليلية، فيما تردّ كييف بهجمات انتقامية تستهدف بشكل رئيسي منشآت للطاقة.

وقال الحاكم المحلي أندري فوروبيوف على تلغرام “أسقط سلاح الجو الليلة الماضية أربع مسيّرات في فوسكريسينسك وكولومنا” الواقعتين في جنوب شرق العاصمة الروسية.

وأضاف “للأسف، وقعت مأساة في فوسكريسينسك: قتل شخصان بحريق في منزل خاص، هما امرأة تبلغ 76 عاما وحفيدها البالغ 6 سنوات”.

وأشار فوروبيوف إلى أن العديد من المباني الأخرى في فوسكريسينسك الواقعة على مسافة 88 كيلومترا جنوب شرق موسكو، تضررت.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 84 مسيّرة أوكرانية “اعترضتها ودمرتها أنظمة الإنذار الدفاعية الجوية خلال الليل”. وأُسقطت أربع منها فوق منطقة موسكو.

وفي اليوم السابق، أدى هجوم روسي ضخم بطائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا استمر 12 ساعة إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف.

وقالت أوكرانيا إنها تعرّضت لهجوم بواسطة 595 مسيّرة و48 صاروخا تلك الليلة، أسقطت الدفاعات الجوية معظمها.