الرئيس الأمريكي يأمر بنشر قوات الجيش في بورتلاند لمواجهة “الإرهاب المحلي”

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه أمر بأرسال قوات من الجيش إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون لمواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب المحلي” ولحماية مرافق دائرة الهجرة والجمارك.

وكتب الرئيس ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) “بناء على طلب وزير الأمن الداخلي كريستي نويم أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب وأي من مرافق دائرة الهجرة والجمارك لدينا المحاصرة من هجمات حركة (أنتيفا) وغيرها من الإرهابيين المحليين”.

وقال إنه أجاز استخدام “الحد الاقصى من القوة إذا لزم الأمر” لتحقيق هذا الهدف.

وكان الرئيس ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا قبل أيام يصنف حركة (أنتيفا) رسميا “منظمة إرهابية محلية” مانحا الحكومة الأمريكية تفويضا واسعا للتحقيق في عمليات الحركة المناهضة للفاشية أو أي حالات “قدم فيها أحد أعضاء (أنتيفا) دعما ماديا”.

يذكر أن (أنتيفا) وهي كيان محلي تتبنى نهجا مناهضا للفاشية قد نظمت في عام 2017 احتجاجات واسعة ضد تنصيب ترامب في ولايته الأولى كما اتهمها مسؤولون أمريكيون عام 2020 بالضلوع في أعمال عنف وشغب رافقت الاحتجاجات ضد مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.