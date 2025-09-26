مجلس الأمن الدولي يرفض إرجاء إعادة فرض العقوبات على إيران

مجلس الأمن

فشل مشروع قرار تقدمت به الصين وروسيا لتمديد مهلة الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي ستة أشهر وبالتالي إرجاء إعادة فرض العقوبات الأممية عليها، في نيل الأصوات الكافية في تصويت أجراه مجلس الأمن الجمعة.

وصوّتت أربعة من الدول الأعضاء الـ15 لصالح مشروع القرار وامتنعت اثنتان عن التصويت، ما سيؤدي الى إعادة فرض العقوبات في نهاية هذا الأسبوع.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي “باطل قانونا”، بعد فشل تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على إرجاء ذلك.

وقال عراقجي أمام مجلس الأمن إن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات “هو باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية”.