قتيل وجريحان في الهجوم على مركز لشرطة الهجرة في دالاس

سيارات الشرطة في مكان الحادث

قتل شخص واصيب اثنان آخران في إطلاق نار الاربعاء استهدف مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس، بحسب ما أفادت الشرطة.

واشارت شرطة دالاس في منشور على اكس إلى مقتل المشتبه بإطلاقه النار من مبنى مجاور.