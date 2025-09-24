قتيل وجريحان في الهجوم على مركز لشرطة الهجرة في دالاس سيارات الشرطة في مكان الحادث العالم نُشر : الأربعاء 24-9-2025مالأربعاء 24-9-2025م س س قتل شخص واصيب اثنان آخران في إطلاق نار الاربعاء استهدف مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس، بحسب ما أفادت الشرطة. واشارت شرطة دالاس في منشور على اكس إلى مقتل المشتبه بإطلاقه النار من مبنى مجاور. اقرأ ايضا مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف تركيا تؤكد مواصلة جهودها لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية