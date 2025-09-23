وفاة الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لساركوزي

صورة أرشيفية لالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

توفي رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية تمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، صباح الثلاثاء في بيروت، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية إليز عارفي وكالة فرانس برس.

ووجّه تقي الدين الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاما، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس السابق مرارا. وكان ملاحقا بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها التي من المقرر أن تُصدر محكمة في باريس حكمها بشأنها الخميس.

وقال مصدر من عائلة تقي الدين لفرانس برس إن زياد تقي الدين “توفي في السجن بسبب أزمة قلبية” في مدينة طرابلس في شمال لبنان.