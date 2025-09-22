زعيم كوريا الشمالية منفتح على الحوار مع واشنطن إذا تخلت عن شرط نزع السلاح النووي

صورة أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إن بيونغ يانغ منفتحة على إجراء مباحثات محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مطالبتها بنزع السلاح النووي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الاثنين إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال خطاب أمام اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية القول “إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الفارغ بنزع السلاح النووي وأرادت السعي إلى التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بناء على الاعتراف بالواقع فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها”.

وأضاف “شخصيا ما زلت أحتفظ بذكرى طيبة عن الرئيس الأمريكي ترامب” الذي عقد ثلاث قمم معه خلال ولايته الرئاسية الأولى وقبل أن تنهار محادثاتهما كليا في هانوي عام 2019.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها كيم مباشرة على علاقاته بترامب.

وأكد كيم أن كوريا الشمالية لا تنوي التخلي عن أسلحتها النووية قائلا إنها لن تكون ورقة مساومة.

وقال “أؤكد أنه لن يكون هناك أبدا نزع لسلاحنا النووي” مشددا على أن وضع كوريا الشمالية “الذي لا رجعة فيه” كقوة نووية منصوص عليه في الدستور.

وأضاف “لن تكون هناك أبدا مفاوضات مع الأعداء تقوم على المقايضة بشيء ما مقابل الهوس بتخفيف العقوبات”.

وفيما يتعلق بكوريا الجنوبية قال زعيم كوريا الشمالية إنه لن يجلس أبدا مع الجنوب لإجراء محادثات واصفا التوحيد بين الكوريتين بأنه “غير ضروري”.