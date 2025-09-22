نائب الرئيس السابق لجنوب السودان رياك مشار يمثل أمام المحكمة

زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق رياك مشار

مثل زعيم المعارضة في جنوب السودان ونائب الرئيس السابق رياك مشار أمام المحكمة الاثنين لجلسة استماع بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والخيانة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ووجهت حكومة الرئيس سلفا كير هذا الشهر إلى مشار تهم القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأقالته من منصبه كنائب أول للرئيس في حكومة الوحدة.

وكان منصبه جزءا من اتفاق عام 2018 بين الرجلين والذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة حوالى 400 ألف شخص. لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر.

وقال محاميه أمام المحكمة “لا ينبغي محاكمة معالي الدكتور رياك مشار من قبل هذه المحكمة التي تفتقر إلى الاختصاص القضائي”.

ونفى فصيل مشار الاتهامات الموجهة إليه والتي تشمل أيضا اتهاما بإصدار أوامر لميليشيا عرقية بمهاجمة قاعدة عسكرية هذا العام، ويقول إنها جزء من جهود كير لتهميش المعارضة وترسيخ سلطته.

ولا يزال جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011 يعاني الفقر وانعدام الأمن مع فشل المحاولات الدولية المتكررة لضمان انتقال ديموقراطي.

وتم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى عام 2026 ولم يدمج الجانبان قواتهما المسلحة.