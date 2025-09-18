ماكرون: “إسرائيل” تقوم بتدمير مصداقيتها بالكامل في غزة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن دولة الاحتلال تقوم “بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل” لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.

وقال الرئيس الفرنسي للقناة 12 الصهيونية “حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (…) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة”.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا أن الخطوة “أفضل طريقة لعزل حماس”.

وأكد ماكرون في حديثه، أنه كان يرغب بزيارة الأراضي المحتلة قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن السلطات في الدولة العبرية رفضت زيارته. وشدد على أنه يرغب في مواصلة “العمل” مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو.