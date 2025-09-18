بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون على الجبهة في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يشارك أكثر من 700 ألف جندي روسي في القتال على الجبهة في أوكرانيا، وفق ما قال الرئيس فلاديمير بوتين الخميس.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع بثّه التلفزيون “على خط الجبهة ثمة أكثر من 700 ألف” عسكري.