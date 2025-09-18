بوتين: أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون على الجبهة في أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم نُشر : الخميس 18-9-2025مالخميس 18-9-2025م س س يشارك أكثر من 700 ألف جندي روسي في القتال على الجبهة في أوكرانيا، وفق ما قال الرئيس فلاديمير بوتين الخميس. وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع بثّه التلفزيون “على خط الجبهة ثمة أكثر من 700 ألف” عسكري. اقرأ ايضا مقتل شرطية فرنسية طعناً بسكين في هجوم “إرهابي” على مركز للشرطة جنوب غربي باريس امرأة تخسر 32 مليون دولار في عملية احتيال عبر الهاتف تركيا تؤكد مواصلة جهودها لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية