أحدث أفلام “ديمن سلاير” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

ملصق فيلم "ديمن سلاير"

تصدّر أحدث فيلم من سلسلة أفلام الأنمي “ديمن سلاير” شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع، محققا رقما قياسيا بلغ 70 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، على ما بيّنت تقديرات القطاع الأحد.

ويأتي تصدّر “ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا – إنفينيتي كاسل: الجزء الأول”، وهو أول فيلم من ثلاثية جديدة مقتبسة من سلسلة المانغا الشهيرة، شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا بعد أن أصبح ثالث أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في اليابان على الإطلاق.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة “فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش” “إن شركة كرانشي رول المملوكة لسوني تُدخل الأنمي الياباني إلى التيار السائد في أميركا”، واصفا الأرقام التي حققها الفيلم في أميركا الشمالية بأنها “مذهلة”.

وتجاوزت عائدات الفيلم الذي يستكمل قصة المقاتل المراهق تانجيرو كامادو وهو يحاول إنقاذ أخته التي تحولت إلى شيطان، الرقم القياسي السابق لفيلم أنمي في أول عطلة نهاية أسبوع، وهو فيلم “بوكيمون” الأصلي عام 1999.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم “ذي كونجورينغ: لاست رايتس”، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، محققا 26,1 مليون دولار بعد أن حقق في عطلة نهاية الأسبوع الماضية 84 مليون دولار، وفق تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ومن جديد، يشارك في بطولة الفيلم الذي أنتجته استوديوهات “وارنر براذرز” باتريك ويلسون وفيرا فارميغا في دور إد ولورين وارن، اللذين يخوضان هذه المرة معركة مع شيطان في منزل عائلة.

وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم “داونتاون آبي: ذي غراند فينال” محققا عائدات قدرها 18,1 مليون دولار.

وقال غروس “إنها انطلاقة ممتازة لجزء ثالث من سلسلة أفلام درامية”.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم “ذي لونغ ووك” من إنتاج شركة “لايونزغيت”، وهو مقتبس عن رواية ستيفن كينغ الصادرة عام 1979. وبلغت إيرادات هذا العمل 11,5 مليون دولار.

وقال غروس “إنها انطلاقة جيدة لفيلم رعب نفسي جديد، لكن دون المتوسط بالنسبة إلى فيلم مقتبس عن رواية لستيفن كينغ”.

وحلّ خامسا فيلم “توي ستوري” من إنتاج “ديزني” والذي أعيد عرضه لمناسبة الذكرى الثلاثين له. وحقق 3,5 ملايين دولار.

في ما يلي باقي الأفلام في التصنيف: