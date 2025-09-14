الجابرية الحرة: العروض الأخيرة من “ميامي شو” في الأرينا ابتداءً من 17 سبتمبر… ختام يليق بالرحلة

العروض الأخيرة من "ميامي شو" في الأرينا ابتداءً من 17 سبتمبر

أعلنت شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني والمسرحي عن تحضيراتها للنسخة الختامية من «ميامي شو!»، والتي تنطلق يوم 17 سبتمبر على خشبة مسرح الآرينا في مجمع 360. وتُعد هذه النسخة المحطة الأخيرة لسلسلة عروض موسيقية بدأت في عام 2023 مع «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، وتواصلت في 2024 من خلال «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، وحققت على مدى عامين تفاعلاً جماهيرياً واسعاً من محبّي فرقة ميامي.

وأوضح المنتج التنفيذي والشريك المؤسس علي النصف أن هذه النسخة ستكون الأخيرة, قائلاً: “منذ انطلاقة «ميامي شو» ونحن نحرص على تقديم تجربة استثنائية ومختلفة في كل نسخة. النسخة الختامية ستكون تتويجاً لهذه الرحلة الطويلة، ونأمل أن تحمل للجمهور لحظات لا تُنسى.”

وأضاف علي النصف أن سلسلة «ميامي شو» لاقت حضورًا لافتًا خلال العامين الماضيين، من خلال مزجها بين الموسيقى الحيّة والتجربة التفاعلية، واستخدامها لتقنيات صوتية و بصرية مبتكرة. كما شارك في إنتاجها عدد كبير من المواهب المحلية في مختلف التخصصات الفنية. وتحمل النسخة الختامية طابعًا مختلفًا، إذ يضع العرض الجمهور في قلب التجربة. كما يشهد هذا العام تقديم عرض بعد الظهر لأول مرة في تاريخ “ميامي شو”، استجابةً لطلب العائلات الراغبة في حضور العرض برفقة أطفالهم في وقت مناسب لجميع أفراد الأسرة.

و من جانبه صرح الفنان خالد الرندي، عضو فرقة ميامي، قائلاً:“كل عرض قدّمناه في هذه السلسلة كان يحمل طابعًا خاصًا، ولكن هذه النسخة مميّزة لأنها تجعل الجمهور جزء فعال من العرض ونتطلّع إلى لقائهم في هذا الجزء الأخير من <<ميامي شو!>>.”

واختتمت شركة الجابرية الحرة بيانها بدعوة الجمهور إلى عدم تفويت فرصة حضور «ميامي شو! 3.0»، والتفاعل مع العرض الأخير في سلسلة رسّخت مكانتها في ذاكرة الجمهور.