رابطة العالم الإسلامي تثمن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن فلسطين

رابطة العالم الإسلامي

أشادت رابطة العالم الإسلامي اليوم الجمعة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد “إعلان نيويورك” الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي رعته وترأسته السعودية بالشراكة مع فرنسا.

وهنأ الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان السعودية وعموم الأمتين العربية والإسلامية ودول العالم المحبة للعدالة والسلام بهذا القرار التاريخي الذي يمثل انتصارا للحق والعدالة والشرعية الدولية ومحطة مفصلية في مسيرة القضية الفلسطينية والحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني.

وجدد الدكتور العيسى التأكيد على تثمين الرابطة للموقف الثابت للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والحراك الدؤوب والمحوري الذي اضطلعت به القيادة السعودية من خلال إطلاقها للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ولرئاستها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة وصولا إلى رعايتها ورئاستها لمؤتمر (حل الدولتين) بالشراكة مع فرنسا والذي توج بهذا القرار التاريخي من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد وثيقته الختامية بأغلبية ساحقة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بأغلبية ساحقة في وقت سابق من اليوم قرارا يقر “إعلان نيويورك” بشأن “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين”.

ويتضمن الإعلان الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بناء على “التطبيق الفعال لحل الدولتين”.