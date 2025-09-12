هولندا تُقاطع “يوروفيجن 2026” إذا شارك فيها الاحتلال

مسابقة يوروفيجن

قررت هولندا مقاطعة مسابقة “يوروفيجن” للأغنية الأوروبية السنة المقبلة في حال شارك فيها الاحتلال، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة العامة “أفروتروس” الجمعة، معللة هذا التوجه بالحرب في غزة والتدخل في الدورة الأخيرة.

وأوضحت “أفروتروس” في بيان أن مشاركتها في مسابقة الأغنية الأوروبية سنة 2026 “لن تكون ممكنة، ما بقي الاحتلال عضوا في اتحاد الإذاعة الأوروبي”.

وأضافت في المقابل “سيسعد +أفروتروس+ أن تشارك السنة المقبلة في حال قرر اتحاد الإذاعة الأوروبي عدم قبول الاحتلال”.

وانضمت هيئة الإذاعة الهولندية بذلك إلى مجموعة من الدول التي تهدد بالانسحاب من مسابقة السنة المقبلة المقررة إقامتها في النمسا التي فازت بالمسابقة هذه السنة.

وكانت إيرلندا الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية سبع مرات أعلنت الخميس أنها لن تشارك في “يوروفيجن 2026” في حال مشاركة الاحتلال. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أيار/مايو إلى استبعاد الاحتلال من المسابقة.

وأشارت “أفروتروس” في بيانها إلى أن سبب قرارها “الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة” التي ارتكبها الإسرائيليون في غزة. كذلك اتهمت الاحتلال بالتدخل المُثبت خلال الدورة الأخيرة، وبالتلاعب السياسي بالحدث.

ينظم اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي مسابقة “يوروفيجن” بالتعاون مع أعضائه من هيئات البث الوطنية العامة في أكثر من 35 دولة، ومنها إيرلندا.