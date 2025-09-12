الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرّ بأغلبية إعلان نيويورك بشأن حلّ الدولتين

عقدت الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة للتصويت على «اعلان نيويورك» الذي يدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقل.



وصوتت بالموافقة على مشروع القرار 142 دولة ورفضته 12 فيما امتنعت 10 دول عن التصويت، على الاعلان الذي يدعو إلى خطوات محددة «لا رجعة فيها» نحو حل الدولتين.



ويدعم «إعلان نيويورك» الذي أقرته الجمعية نشر بعثة في قطاع غزة بتفويض من مجلس الأمن.



وأثار طرح المشروع امام الجمعية العامة، استياء مندوب الاحتلال الذي اعتبر ان ضربة لمشروعية الامم المتحدة ويقوض المفاوضات، على حد قوله.



بدورها، اعلنت مندوبة الولايات المتحدة معارضتها الاعلان، وقالت ان: إقرار «إقامة دولة فلسطينية» ضربة للسلام ومكافأة لحماس.

من جانبه رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، واعتبره خطوة في “طريق لا رجعة فيه نحو السلام”.

وقال ماكرون على منصة إكس “بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدا +إعلان نيويورك+ بشأن حل الدولتين”.