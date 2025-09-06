أكياس النيكوتين تُحظَر في فرنسا اعتبارا من مارس 2026

أكياس النيكوتين

تحظر السلطات الفرنسية اعتبارا من آذار/مارس 2026 أكياس النيكوتين الصغيرة والكُريات وأنواع العلكة المصنوعة من هذه المادة، وهي منتجات تستهدف الشباب خصوصا، وفقا لمرسوم نُشر السبت في الجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة أعلنت في خريف 2024 عزمها على حظر أكياس النيكوتين هذه، لأسباب أبرزها زيادة حالات التسمم بها بين المراهقين.

وتحتوي أكياس النيكوتين التي طُرحت في الآونة الأخيرة على ألياف بوليمرية مشبعة بالنيكوتين والمنكهات، لكنها خالية من التبغ، وهي مصنوعة من نسيج نفّاذ وتُوضع بين الشفة واللثة.

وينطبق الحظر المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر وفقا للمرسوم، على كل “المنتجات الفموية التي تحتوي على النيكوتين، باستثناء الأدوية والمستلزمات الطبية”.

ويشمل المنع “أكياس الحصص” أو “الأكياس المسامية”، و”المعجون، والكريات، والسوائل، وعلكة المضغ، والأقراص المحلّاة، والشرائط، أو أي مزيج من هذه الأشكال”، وفقا للنص.

وأشاد تحالف مكافحة التبغ، وهو اتحاد لجمعيات مناهضة التبغ، بهذا القرار، ووصفه بأنه “انتصار”. ورأى في بيان أنه “إجراء مهم لحماية الشباب ومواجهة الاستراتيجيات الخبيثة لصناعة تزدهر في سوق الإدمان، على حساب الصحة العامة”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، دعت الهيئة الوطنية الفرنسية للسلامة الصحية إلى “يقظة كبيرة” في شأن هذه الأكياس، مؤكدة أن هذه المنتجات، مثل الكريات العطرية، تسبب التسمم بشكل متزايد. وأشارت الهيئة الصحية إلى أن “الأطفال والمراهقين هم الضحايا الرئيسيون”.