ترامب: القوات الأميركية أطلقت النار على قارب يحمل مخدرات بعد مغادرته فنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن القوات الأميركية هاجمت قاربا يحمل مخدرات بعد أن غادر فنزويلا و”قضت عليه”.

وأعلنت واشنطن مؤخرا إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، حيث اتهم الرئيس الأميركي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات.

وقال ترامب “أطلقت القوات الأميركية النار على قارب… ينقل المخدرات، كانت هناك كميات كبيرة من المخدرات في ذلك القارب. لذا قضينا عليه”.

وتم تنفيذ هذا التدخل “في جنوب البحر الكاريبي” واستهدف سفينة “غادرت فنزويلا”، كما أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت لاحق في منشور على منصة إكس.

والاثنين، ندد نيكولاس مادورو بـ”التهديد” المتمثل بنشر “ثماني سفن أميركية” وغواصة “تستهدف فنزويلا”.

وقال إن فنزويلا مستعدة “للكفاح المسلّح للدفاع عن أراضيها الوطنية”، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تهدد علنا بغزو بلاده.