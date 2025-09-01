مادورو يندد بنشر غواصة وسفن حربية اميركية لـ”استهداف فنزويلا”

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين الولايات المتّحدة بالسعي إلى استهداف” بلاده بنشرها في منطقة البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات غواصة وثماني سفن حربية أميركية “مزوّدة بـ1200 صاروخ”.

وقال مادورو خلال لقاء مع وسائل اعلام دولية في كراكاس إنّ “فنزويلا تواجه أكبر تهديد شهدته قارّتنا في المئة عام الماضية: ثماني سفن مزوّدة بـ1200 صاروخ وغواصة تستهدف فنزويلا. إنّه تهديد غير مبرّر وغير أخلاقي وإجرامي بالكامل ودموي”.

وألمح مادورو إلى تهديد بإنزال أميركي، محذّرا من مغبّة محاولة “تغيير النظام” ومؤكدا أنّ بلاده مستعدّة “للنضال المسلّح دفاعا عن أراضيها”، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة لم تهدّد علنا بأيّ غزو.

وعزّزت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على مادورو بمضاعفة المكافأة المالية المرصودة لمن يساعد في القبض عليه بتهم تهريب مخدّرات إلى 50 مليون دولار.

وأضاف مادورو “أرادوا المضي نحو ما يسمّونه أقصى ضغوط، أي عسكرية، وفي مواجهة أقصى ضغوط عسكرية، أعلنّا أقصى درجات الجاهزية للدفاع عن فنزويلا”.

وأكّد أنّ “فنزويلا لن تستسلم أبدا للابتزاز أو التهديد من أيّ نوع”.

وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسميا منذ 2019، أكد الرئيس الفنزويلي أن “قناتي محادثات” كانتا لا تزالان “مفتوحتين” أصبحتا الآن “مقطوعتين”.