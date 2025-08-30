أسطول الصمود العالمي يبحر الأحد لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة

يبحر من مدينة برشلونة الإسبانية الأحد أسطول يحمل مساعدات إنسانية ونشطاء في محاولة “لكسر الحصار غير القانوني” الذي يفرضه الاحتلال على غزة، بحسب منظميه.

وأعلنت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت أن السفن في هذا الأسطول الجديد المتجه إلى القطاع الفلسطيني ستسعى “للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية والإعلان عن فتح ممر إنساني ثم جلب مزيد من المساعدات، وبالتالي كسر حصار الاحتلال غير القانوني وغير الإنساني على غزة بشكل نهائي”.

وتختلف هذه القافلة البحرية التي أطلق عليها اسم “أسطول الصمود العالمي”، عن سابقاتها لأن “لدينا الآن مزيدا من السفن، وعددنا أكبر، وهذه التعبئة تاريخية”، كما قالت الناشطة البالغة 22 عاما في برشلونة.

ستشارك في الأسطول “عشرات” من السفن الإضافية التي ستنطلق من تونس ودول أخرى مطلة على البحر الأبيض المتوسط في الرابع من أيلول/سبتمبر، إضافة إلى تظاهرات و”أنشطة متزامنة” في 44 دولة، وفق ثونبرغ وهي عضو اللجنة التوجيهية في “أسطول الصمود العالمي”.

وأضافت الناشطة السويدية “لم يكن ينبغي أن توجد مهمة كهذه”، موضحة أنه “يجب أن تقع على عاتق حكوماتنا ومسؤولينا المنتخبين مسؤولية العمل والسعي للدفاع عن القانون الدولي، ومنع جرائم الحرب، ومنع الإبادة الجماعية”، لكنهم “يفشلون في ذلك، وبذلك يخونون الفلسطينيين، بل البشرية جمعاء”.

وتابعت “للأسف، الأمر متروك لنا، نحن المواطنين العاديين، لتنظيم” هذا الأسطول.

وشددت ثونبرغ على أنه “بغض النظر عن مقدار المخاطر التي نتحملها في البحر، فإن ذلك لا شيء مقارنة بما يخاطر به الفلسطينيون كل يوم لمجرد محاولتهم التعبير عن إرادتهم في الحياة”.

سيشارك في الفعالية ناشطون من عدة بلدان، بالإضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو. ولم يحدد المنظمون عدد القوارب أو ساعة انطلاقها.

وقالت النائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاغوا المشاركة في الأسطول “إنها مهمة قانونية بموجب القانون الدولي”.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس السبت أن الحكومة الإسبانية “ستستخدم كل امكاناتها الدبلوماسية والقنصلية لحماية مواطنينا” على متن الأسطول.

يصف أسطول الصمود العالمي نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه منظمة “مستقلة” و”غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي”.

تتزايد الاتهامات إلى الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين حول العالم، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية وداخل الأمم المتحدة. وأعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة في آب/أغسطس.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية للاحتلال في قطاع غزة عن مقتل 63371 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.