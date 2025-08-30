ماليزيا تدعو إلى إعادة النظر في إجراءات منع التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة

مسيرات داعمة للفلسطينيين في ماليزيا

دعت ماليزيا اليوم السبت إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة لمنع مشاركة ممثلي فلسطين في أعمال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي أن هذه الإجراءات يجب أن تلغى بشكل فوري خدمة لمصالح الدبلوماسية متعددة الأطراف وضمان المشاركة الفعالة والبناءة لجميع الأعضاء والمراقبين وفقا لما نص عليه اتفاق مقر الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها ذات الصلة.

وقالت إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف في تقرير المصير ومكفولة بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والتي أكدها العديد من قرارات الأمم المتحدة مشددة على ضرورة حماية هذا الحق الأساسي إلى جانب حق الفلسطينيين في السعي لتحقيق العدالة عبر الآليات الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان أن ماليزيا تجدد موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال وإقامة دولته ذات السيادة داعية المجتمع الدولي للتمسك بالمبادئ العالمية للعدالة والمساواة والكرامة بما يقود إلى تحقيق السلام والحرية وقيام دولة فلسطين المستقلة.