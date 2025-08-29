انتشال 69 جثة إثر غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة انتشال 69 جثة على الأقل وفقدان العشرات من جراء غرق زورق كان يقل نحو عشرات المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل البلاد الشمالية.

وقال مسؤول في خفر السواحل الموريتاني في تصريح صحفي إن الزورق انقلب ليل الثلاثاء إلى الأربعاء قبالة سواحل منطقة (امحيجرات) الواقعة على بعد نحو 80 كيلو مترا شمال العاصمة نواكشوط.

وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع 69 شخصا فيما جرى إنقاذ 17 آخرين في حين لا يزال قرابة 100 في عداد المفقودين مبينا أن الزورق كان قد غادر سواحل غامبيا قبل أسبوع وعلى متنه مهاجرون من جنسيات إفريقية أبرزهم سنغاليون وغامبيون.

وأضاف أن الحادث وقع عندما حاول بعض الركاب الاقتراب من أضواء بلدة ساحلية موريتانية ما أدى إلى فقدان التوازن وانقلاب الزورق.

وأشار إلى أن موريتانيا التي تمتد سواحلها على مسافة تزيد على 700 كيلو متر على المحيط الأطلسي أضحت في السنوات الأخيرة محطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا باتجاه أوروبا.

وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت في يوليو الماضي إنقاذ عشرات المهاجرين من غرب إفريقيا بعد تعطل قاربهم الذي انطلق من غينيا وظل في البحر 11 يوما.