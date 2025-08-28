خبراء أمميون ينددون بحالات اختفاء قسري في مواقع لتوزيع المساعدات في غزة

قطاع غزة

عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الخميس عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات اختفاء قسري ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”، وطالبوا الاحتلال بوضع حد لهذه “الجريمة البشعة”.

وأفاد الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية “الاختفاء القسري” بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

وأضافوا أن جيش الاحتلال، بحسب التقارير، “متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة”.