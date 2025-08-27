الكرملين يؤكد أن أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي يجب التحضير له “بشكل جيد”

نظيره الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الكرملين الأربعاء أن أي لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني يتطلب “تحضيرا جيدا”، ما يقلّص احتمالات انعقاد اجتماع بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي في أي وقت قريب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام بينها فرانس برس، في اتصال مقتضب إن “أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيدا ليكون فعالا”. وأضاف أن كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين “على اتصال”، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.

وشدد بيسكوف على أن روسيا تعارض نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن رغبة موسكو في منع أي وجود عسكري لبلدان حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا كان في مقدم الأسباب التي أدت الى اندلاع الحرب.

وقال بيسكوف للصحافيين لدى سؤاله عن وجهة نظر موسكو في ما يتعلق بنشر قوة أوروبية لحفظ السلام في إطار أي اتفاق لإنهاء النزاع، “ننظر إلى هذا النوع من النقاشات بسلبية”.