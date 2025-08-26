ماكرون: الاتهام بالتقاعس الصادر عن نتانياهو إهانة لفرنسا بأكملها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اعتبر الرئيس الفرنسي أن “اتهامات التقاعس” التي ساقها بنيامين نتانياهو ضدّ فرنسا في مجال مكافحة معاداة السامية تشكّل “إهانة” للبلد بأكمله، داعيا نتانياهو إلى الكفّ عن “الهروب القاتل نحو الأمام” في غزة، في رسالة نشرت صحيفة “لوموند” مضمونها الثلاثاء.

وكتب إيمانويل ماكرون في رسالته أن “اتهامات التقاعس هذه في وجه آفة نكافحها بكلّ قوانا هي غير مقبولة وتشكّل إهانة لفرنسا بأكملها”، مشددا على ضرورة عدم تسييس هذه الجهود.

وأضاف “أدعوكم رسميا إلى الكفّ عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة تعرّض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود، وإلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبرّرة”.