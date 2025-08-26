رئيسة الوزراء الدنماركية لا تستبعد اعتراف بلادها بدولة فلسطين

رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء أن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون ديموقراطية.

وقالت في مؤتمر صحافي “لا نرفض الاعتراف بفلسطين كدولة”.

وأضافت “نؤيد ذلك. لطالما كنا نؤيد ذلك. هذا ما نرغب به. لكن من الواضح أنه علينا التحقق من أنها ستكون دولة ديموقراطية”.

الأحد خرج آلاف الدنماركيين إلى الشارع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة ودعوا الدنمارك إلى الاعتراف بدول فلسطيني.

في مقابلة مع صحيفة “يولاندس بوستن” منتصف آب/أغسطس صرّحت فريدريكسن أن “نتنياهو بات يشكل مشكلة بحد ذاته” معتبرة أن حكومته “ذهبت بعيدا جدا”.

وكتبت أيضا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتانياهو في غزة غير مقبول” مؤكدة ي الوقت نفسه أنها تدعم “حق إسرائيل” في القضاء على التهديد الذي تُشكّله حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم “الهدف الصائب”.

وأوضحت أنه يجب أن يأتي ذلك عندما يطرح فيه فعليا حل الدولتين. وفي وقت يمكن فيه ضمان قيام دولة فلسطينية دائمة وديموقراطية بعيدا عن نفوذ حماس. ويجب أن يتم ذلك بالطبع، بالاعتراف المتبادل بـ”إسرائيل”.

في الأثناء، ستستخدم الدنمارك رئاستها للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية.

وأوضحت “سيكون من الصعب حشد الدعم اللازم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا”.