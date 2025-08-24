فرنسا تستدعي السفير الأميركي بعد اتهامات “غير مقبولة” بشأن مكافحة معاداة السامية

وزارة الخارجية الفرنسية

أعلنت فرنسا الأحد أنها ستستدعي السفير الأميركي تشارلز كوشنر عقب توجيهه رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن إجراءات حكومته بشأن معاداة السامية غير كافية، بعد أيام من انتقادات مماثلة من قبل الاحتلال.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تنفي بشدة هذه الادعاءات الأخيرة”، مضيفة أن “ادعاءات السفير غير مقبولة”.

وأكدت الوزارة أن فرنسا “ملتزمة بشكل كامل” بمكافحة معاداة السامية.

واعتبرت الخارجية أن تعليقات السفير “تنتهك القانون الدولي، وخاصة واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأضافت أنها “لا ترقى إلى مستوى نوعية العلاقة عبر الأطلسي بين فرنسا والولايات المتحدة والثقة التي ينبغي أن تنشأ بين الحلفاء”.

وكتب السفير كوشنر في رسالته أن الكراهية ضد اليهود “انفجرت منذ الهجوم الوحشي الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، وأشعل الحرب التي لا تزال مستمرة في غزة، متهما فرنسا “بالافتقار إلى الإجراءات الكافية” في مواجهة معاداة السامية.