رئيس الوزراء الكندي: روسيا “لن تتوقف” عند أوكرانيا إذا بقي عدوانها “بلا رد” من الحلفاء

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي

ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال زيارته لكييف الأحد بالغزو الروسي لاوكرانيا، مؤكدا أن موسكو “لن تتوقف” عند اوكرانيا إذا بقي عدوانها “بلا رد”.

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي “إذا بقي عدوان روسيا بلا رد فلن تتوقف هنا”، مشددا على أهمية “الاستثمارات الحيوية” للدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

ورأى كارني أنه لا يعود الى روسيا أن تقرر في شأن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا من حلفائها الغربيين عندما تنتهي الحرب.

وقال كارني “لا يعود الى روسيا أن تقرر كيفية ضمان سيادة أوكرانيا واستقلالها وحريتها مستقبلا. إنه خيار أوكرانيا و(يتصل) بقرارات الشركاء”.