“التعاون الإسلامي”: إعلان المجاعة في غزة جريمة تتطلب تحركا دوليا عاجلا

منظمة التعاون الإسلامي

أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت عن قلقها الشديد إزاء ما ورد في التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة مشددة على ان إعلان المجاعة هو إنذار عالمي بوجود جريمة إنسانية وسياسية وقانونية تتطلب تحركا دوليا عاجلا وغير مسبوق.

وحملت المنظمة في بيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لجرائمها المتمثلة في التجويع والحصار غير القانوني والتدمير الممنهج ومنع وصول المساعدات التي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت إلى تفعيل جميع آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وآمن ومن دون عوائق لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأكدت ضرورة إحالة ملف جرائم الحصار والتجويع المتعمد التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وما تسببت فيه من مجاعة في غزة على المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت المنظمة جميع دول العالم على تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة بما في ذلك فرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي وحظر توريد أو نقل الأسلحة إليها ودعم آليات العدالة الدولية لمحاسبتها على جرائمها وضمان التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي قوات الاحتلال بإيقاف عدوانها وحصارها المفروض على قطاع غزة فورا وفتحها جميع المعابر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وكاف.

وأشارت إلى تمكين وكالات الأمم المتحدة لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجميع المنظمات الدولية من أداء عملها من دون عوائق وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.