الصليب الأحمر الدولي: على الاحتلال تأمين “الحاجات الأساسية” للمدنيين في غزة

قطاع غزة

ذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن على الاحتلال أن يؤمن “الحاجات الأساسية للسكان” بموجب القانون الدولي، عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة الجمعة.

وقالت اللجنة في بيان إنه “بموجب القانون الانساني الدولي، يتوجب على الاحتلال، كونها القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن تأمين الحاجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة، باستخدام كل الموارد المتوافرة في حوزتها”، معتبرة أن إعلان المجاعة “يجب أن يكون حافزا للتحرك الفوري والملموس”.

وأضافت “أي تأخير إضافي سيكلف أرواحا. يتعين على كل أطراف النزاع، والدول ذات التأثير عليها، أن تبذل المزيد (من الجهود) لتمكين وصول (المساعدات) الانسانية بشكل آمن ومستدام ومحايد”.