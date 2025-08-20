إيطاليا تندّد بمشروع استيطاني جديد بالضفة الغربية

العلم الإيطالي

ندّدت إيطاليا الأربعاء بمشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياه “غير مقبول” و”مخالفا للقانون الدولي” ويُهدّد “بتقويض حلّ الدولتين بشكل قاطع”.

ووافقت إسرائيل الأربعاء على خطة استيطانية كبرى لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة يقول معارضوها إنها ستقسم الضفة إلى قسمين وتمنع قيام دولة فلسطينية متّصلة جغرافيا.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن “القرار الإسرائيلي بالمضي قدما في بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية غير مقبول، ومخالف للقانون الدولي، ويُهدّد بالفعل بتقويض حلّ الدولتين بشكل قاطع”.

وأضاف أنّ حلّ الدولتين “هدف تواصل الحكومة الإيطالية العمل من أجله بقناعة”.