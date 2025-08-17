ترامب يتحدث عن إحراز “تقدم كبير” بشأن روسيا

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن إحراز “تقدم كبير” بشأن روسيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” “تقدم كبير حول روسيا. ترقبوا الأخبار!”، بدون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

من جانبه حذر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاحد من “تداعيات” تشمل إمكان فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال عدم التوصل الى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وصرح روبيو لشبكة ان بي سي “إذا لم نتمكن من بلوغ اتفاق في نهاية المطاف فستكون هناك تداعيات”، مضيفا “ليست تداعيات الحرب المستمرة فحسب، بل تداعيات كل تلك العقوبات المستمرة وعقوبات جديدة محتملة تضاف إليها”.