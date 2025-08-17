إسبانيا: موجة الحرائق تدمر أكثر من 115 ألف هكتار وتواصل انتشارها

موجة حرائق عنيفة تجتاح إسبانيا

قال التلفزيون الإسباني الرسمي اليوم الأحد إن موجة الحرائق التي تجتاح إسبانيا دمرت أكثر من 115 ألف هكتار من الغابات والاحراج والمناطق الزراعية كما التهمت اجزاء من القرى ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات مع توقع مواصلة انتشارها لاسيما في المناطق الشمالية.

وذكر التلفزيون أن منطقة (غاليسيا) شمال غربي البلاد لا تزال تحاول السيطرة على 14 حريقا نشطا بعدما دمرت النيران 46 ألف هكتار من الغابات والمناظر الطبيعية الفريدة في غضون أيام قليلة بينما تحاول منطقة (كاستيا وليون) في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الإيبيرية السيطرة على 20 حريقا نشطا حتى اللحظة في أربع محافظات.

وأشار إلى ان من بين المصابين أفرادا من رجال الإطفاء وعناصر وحدة الطوارئ العسكرية كما اضطر الآلاف إلى مغادرة منازلهم حفاظا على أرواحهم.

كما لفت الى أن الحرائق تسببت في تعليق حركة القطارات بين العاصمة (مدريد) ومنطقة (غاليسيا) منذ ثلاثة ايام مضيفا أن المديرية العامة للمرور مددت إغلاق 13 طريقا منها طريقان سريعان حتى اشعار آخر.

من جهة اخرى ذكر التلفزيون أن السلطات الإسبانية اعتقلت منذ بداية شهر يونيو الماضي 27 شخصا بينما يجري التحقيق مع 83 آخرين بتهم تتعلق بجرائم إشعال الحرائق.

وفي السياق ذاته أعلن قصر (لا مونكلوا) الرئاسي في بيان أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيجري اليوم زيارة ميدانية إلى بعض المواقع المتضررة في منطقتي (غاليسيا) و(كاستيا وليون) كما سيلتقي بالمسؤولين عن جهود الطوارئ والتنسيق.

وتأتي هذه الحرائق بالتزامن مع موجة حر خانقة استمرت لأكثر من أسبوعين وتنتهي غدا الاثنين بعد تسجيلها درجات حرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية في عدة مناطق.