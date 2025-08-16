بوتين: اللقاء مع ترامب جاء “في الوقت المناسب” وكان “مفيدا جدا”

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمتهما سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا “على أساس عادل”.

وفي حديثه مع مسؤولين كبار في موسكو غداة اللقاء في ولاية ألاسكا، أكد بوتين أن القمة مع ترامب جاءت “في الوقت المناسب” وكانت “مفيدة للغاية”، وفق تصريحات نشرها الكرملين.

وتابع “لم نجر مفاوضات مباشرة من هذا النوع على هذا المستوى منذ فترة طويلة”، مضيفا “لقد أتيحت لنا الفرصة لتأكيد موقفنا بهدوء وتفصيل”.

وشدد الرئيس الروسي على أن “المحادثات كانت صريحة وجوهرية للغاية، وهي في رأيي تقرّبنا من القرارات اللازمة”.

في 24 شباط/فبراير 2022، أمر بوتين القوات الروسية بالدخول إلى أوكرانيا في هجوم واسع النطاق أسفر عن مقتل الآلاف من الناس وتدمير مدن وإجبار الملايين على الفرار من منازلهم.