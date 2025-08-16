واشنطن عرضت على كييف “ضمانات أمنية” مشابهة لضمانات الناتو بدون الانضمام إلى الحلف

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي ولكن من دون الانضمام إلى الناتو، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس السبت، بعد مكالمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين.

وقال المصدر “كإحدى الضمانات الأمنية لأوكرانيا، اقترح الجانب الأميركي ضمانة تشبه المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي”، مضيفا “من المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين” خلال قمته مع ترامب الجمعة في ألاسكا.