ألمانيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية

صورة أرشيفية

دعت ألمانيا اليوم الجمعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد إعلان وزير في حكومة الاحتلال عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن برلين “ترفض بشدة” خطط الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالتوسع الاستيطاني مؤكدة أن هذه المشاريع ستؤدي إلى تقييد حركة الفلسطينيين وتقسيم الضفة الغربية فعليا إلى جزأين غير متصلين.

وكانت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي ذكرت أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموترتيش صادق الأول من أمس الأربعاء على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (إي 1) شرقي (القدس) المحتلة موضحة أن المخطط يربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس المحتلة ويقطع التواصل بين الضفة الغربية و(القدس).