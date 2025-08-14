روسيا تحظر منظمة مراسلون بلا حدود وتعلنها “غير مرغوب فيها”

منظمة مراسلون بلا حدود

أعلنت وزارة العدل الروسية أن منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافة، “غير مرغوب فيها” في روسيا، ما يعني حظرها على وقع حملة قمع ضد كل أشكال المعارضة في البلاد.

وبحسب قائمة رسمية نشرت على موقع الوزارة واطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس، أصبحت منظمة مراسلون بلا حدود واحدة من المنظمات “الأجنبية” التي تعتبر “أنشطتها غير مرغوب فيها” على الأراضي الروسية.

وإعلان منظمة “غير مرغوب فيها” في روسيا يعني حظر أنشطتها، لأنه يعرض الذين يعملون لحسابها أو يمولونها للملاحقة القضائية ولأحكام محتملة بالسجن.

منذ الهجوم الكبير على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كثفت السلطات الروسية قمع المعارضين وسجنت مئات الأشخاص وحظرت عشرات من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

تُدين منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرها بفرنسا، بانتظام المساس بحرية التعبير وتُقدم المساعدة للصحافيين المضطهدين في روسيا.

وتستنكر المنظمة غير الحكومية على موقعها حظر “جميع وسائل الإعلام المستقلة تقريبا” في روسيا وحجبها و/أو تصنيفها “عملاء أجانب” أو “منظمات غير مرغوب فيها”.

وضعت موسكو قائمة بالمنظمات “غير المرغوب فيها” للمرة الأولى عام 2015، وباتت تضم أكثر من 250 منظمة كالعفو الدولية وغرينبيس غير الحكوميتين، وعدة وسائل اعلام.