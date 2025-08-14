موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف

وزارة الدفاع الروسية

تبادلت موسكو وكييف 84 أسير حرب من كل طرف، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، عشية قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب ستبحث مسألة النزاع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان “عاد 84 عسكريا روسيا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، تمّ تسليم 84 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية”.

ويشكل تبادل أسرى الحرب وجثث العسكريين، أحد المجالات القليلة التي ما زالت كييف وموسكو تتعاونان فيها، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأجرى الطرفان عمليات تبادل عدة هذا العام شملت آلاف الأسرى، كانت ثمرة مباحثات مباشرة عقداها في ثلاث جولات في مدينة اسطنبول التركية بين أيار/مايو وتموز/يوليو.

وكانت عمليات التبادل هذه الثمرة الوحيدة لجولات التفاوض، علما بأن الطرفين أقرا الشهر الماضي بتباعد مواقفهما بشأن تسوية محتملة للنزاع.