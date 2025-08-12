أستراليا: إنكار حكومة الاحتلال الوضع الإنساني في غزة دفعنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء إن إنكار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الوضع الإنساني في قطاع غزة ساهم في دفع بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكر ألبانيزي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أنه أجرى يوم الخميس الماضي مكالمة هاتفية لبحث القضية الفلسطينية مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أنكر العواقب التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.

وأعلنت أستراليا يوم أمس الاثنين أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في خطوة تضيف مزيدا من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلانات مماثلة من دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وكندا.

وكان ألبانيزي قد صرح الشهر الماضي بأنه لن يحدد جدولا زمنيا للاعتراف بدولة فلسطين وأبدى سابقا حذره من تقسيم الرأي العام في أستراليا التي تضم جاليات متنوعة بينها جالية مسلمة كبيرة.

ورصدت تقارير تغيرا ملحوظا في الموقف الشعبي الأسترالي بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته فرض سيطرة عسكرية على غزة وسط تزايد الجوع وسوء التغذية بين سكان القطاع المنكوب.

وشهد الشهر الجاري خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين عبر جسر ميناء سيدني مطالبين بإيصال المساعدات إلى غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الأستراليين يرغبون في إنهاء سريع للأزمة الإنسانية في القطاع.