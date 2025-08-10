زعماء أوروبيون يحضون على ممارسة مزيد من “الضغط” على روسيا قبيل قمة ترامب وبوتين

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد زعماء أوروبيون الأحد أن “نهجا يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي” وحده كفيل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ورحب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة أوروبيين آخرين، ب”جهود الرئيس ترامب لوقف المذبحة في أوكرانيا”.

أضاف البيان الذي صدر قبيل القمة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا “نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسيا، وأيضا من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال عمل تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها”.