جامعة ستانفورد تلغي أكثر من 360 وظيفة نتيجة اقتطاعات ترامب

جامعة ستانفورد

أعلنت جامعة ستانفورد الأميركية العريقة إلغاء أكثر من 360 وظيفة بسبب اقتطاعات مالية فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تشن حملة ضد مؤسسات جامعية تعتبرها متطرفة.

وأبلغت إدارة الجامعة السلطات في ولاية كاليفورنيا نهاية تموز/يوليو بخططها لإلغاء 363 وظيفة، وفقا لوثائق رسمية اطلعت عليها فرانس برس.

وبذلك، تنضم هذه الجامعة الى جامعات أميركية كبرى أعلنت تسريحات بسبب قرارات البيت الأبيض، مثل هارفرد وكولومبيا وجونز هوبكنز.

وأوضحت رئاسة جامعة ستانفورد في رسالة موجهة إلى الموظفين والطلاب ونشرت على موقع الجامعة أن هذه “الإجراءات الصعبة” جاءت نتيجة “وضع مالي صعب متأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة الفدرالية التي تؤثر على التعليم العالي”.

وأشارت الإدارة إلى أن الجامعة مضطرة لخفض ميزانيتها بمقدار 140 مليون دولار خلال العام المقبل، نتيجة اقتطاعات مالية فرضها البيت الأبيض.

وتوظف جامعة ستانفورد أكثر من 18 ألف شخص هذا العام، وفقا لموقعها الرسمي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ دونالد ترامب إجراءات صارمة ضد القطاع الأكاديمي، شملت خفض تمويل البحث العلمي وفرض رقابة على مسائل معينة.

في ظل هذا الوضع، يتزايد عدد الطلاب والباحثين والأساتذة الذين يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة، ما يتيح لدول مثل فرنسا الاستفادة من “هجرة الأدمغة” وجذبهم إلى جامعاتها.