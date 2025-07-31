زيلينسيكي يدعو العالم إلى التحرك “لتغيير النظام” في روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن على العالم الضغط من أجل “تغيير النظام” في روسيا، مشيرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل زعزعة استقرار جيران بلاده في حال لم يحصل ذلك.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع “اتفاقية هلسنكي” بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي “أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب. بدأتها ويمكن دفعها لإنهائها، لكن ما لم يهدف العالم إلى تغيير النظام في روسيا، يعني ذلك أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب”.