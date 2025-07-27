منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يرحّب بالهدنة الإنسانية ودخول مساعدات إلى غزة

رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) توم فليتشر

رحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر الأحد، بتوفير طرق برية آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ الأمم المتحدة ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتضوّرون جوعا.

وقال فليتشر في منشور عبر منصة إكس “نرّحب بالإعلان عن هدنٍ إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات”، مضيفا “نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا”.

وقد أعلن جيش الاحتلال الأحد “تعليقا تكتيكيا” يوميا للعمليات العسكرية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في المناطق التي لا يتحرّك فيها “وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة”.