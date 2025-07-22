المبعوث الأميركي سيزور الشرق الأوسط لوضع اللمسات النهائية على إقامة ممر إنساني لغزة

الموفد الأميركي ستيف ويتكوف

أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على “ممر” للمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحافيين إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة “وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان”.

ولم تكشف بروس مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة، لكنها أشارت بشكل عام إلى “منطقة غزة”.

وأوضحت أنها تلقّت المعلومات في محادثة مع الوزير ماركو روبيو قبيل مؤتمرها الصحافي.

وفق الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تتهدّد المجاعة القطاع الفلسطيني الذي يشهد منذ أكثر من 21 شهرا حربا أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلن الاحتلال مؤخرا توسيع نطاق عملياته في غزة.

ويفرض الاحتلال قيودا صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع وتتّهم حركة حماس باستغلال معاناة السكان.