سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 5 سنتات ليبلغ 74.47 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات ليبلغ 47ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 52ر74 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 98ر1 دولار لتبلغ 08ر75 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بالمقدار ذاته ليبلغ 47ر71 دولار.

وكانت ثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك +) اتفقت يوم أمس الأول على تمديد التعديلات في الإنتاج الطوعي التي أجريت في شهر نوفمبر 2023 حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت (أوبك +) في بيان لها إن السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد.

وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون بين دول (أوبك +) بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة باجتماعها الـ53 الذي عقد في أبريل 2024 والتعويض الكامل بحلول سبتمبر 2025 عن الكميات الزائدة عن الإنتاجم منذ يناير 2024 وفق خطط التعويض المقدمة إلى أمانة (أوبك).