“الطيران المدني” و”اتحاد مكاتب السفر” يبحثان تعزيز التعاون السياحي

بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الجابر الصباح مع رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية دعم السياحة في البلاد عبر ترغيب شركات الطيران العالمية والسياح بالقدوم إلى الكويت ودعم اقتصادها من خلال هذا الإجراء.

وأضافت أنه تم تسليط الضوء على دور السياحة كوسيلة لتعزيز التواصل مع كافة الدول مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد بمشاركة الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا على أهمية حماية حقوق المسافرين في الكويت ودعم أشخاص سوق النقل الجوي بالبلاد.