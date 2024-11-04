وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام يترأس اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للجنة تنفيذ اختصاصات مركز التواصل الحكومي

4 نوفمبر، 2024
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ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للجنة تنفيذ اختصاصات مركز التواصل الحكومي بهدف تعزيز الأداء الإعلامي الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ورئيس لجنة تنفيذ اختصاصات المركز الدكتور ناصر المحيسن وأعضاء اللجنة وممثلي المركز حيث تم استعراض الخطة بعرض مرئي قدمه مركز التواصل الحكومي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا مناقشة مجموعة من الأدلة الإجرائية والمرجعية التي تم إعدادها من قبل مركز التواصل الحكومي التي تعتبر إرشادات عملية تهدف لرفع كفاءة الأداء الإعلامي وتحقيق الاستجابة السريعة والفعالية في إدارة الأزمات الإعلامية.

وبين أن من أبرز هذه الأدلة دليل الاستجابة الإعلامية للجهات الحكومية ودليل المتحدث الرسمي للوزارات ودليل إعداد الحملات الإعلامية ودليل صناعة المحتوى للجهات الحكومية بالإضافة إلى دليل التعامل مع الأزمات عبر وسائل التواصل باحترافية.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة رؤية المركز وأهدافه التي تسعى إلى تعزيز تواصل الحكومة مع الجمهور وإبراز أهم إنجازاتها وجهودها لتحقيق رؤية الكويت المتقدمة وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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