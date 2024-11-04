رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل وزير الداخلية الموريتاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

اليوسف يستقبل وزير الداخلية الموريتاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

4 نوفمبر، 2024
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استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الاثنين في قصر بيان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد أحمد الأمين بحضور سفير موريتانيا لدى البلاد محمد الأمين ولد الشيخ والوفد المرافق لهما وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية حرص البلدين الدائم على تطوير العلاقات في كافة المجالات لا سيما في الجانب الأمني لافتا إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين الأشقاء لتعزيز العمل الأمني ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر
وزارة الداخلية
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4 نوفمبر، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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