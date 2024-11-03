الدوري الإنكليزي: تشلسي يفرض التعادل على يونايتد وتوتنهام يكتسح أستون فيلا

مخيّم التعادل على المواجهة الاولى لمانشستر يونايتد بعد إقالة مدربه الهولندي إريك تن هاغ أمام مضيفه تشلسي 1-1 ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الاحد والتي شهدت فوزا عريضا لتوتنهام على أستون فيلا 4-1.

وفي أولد ترافورد، أفسد الإكوادوري مويزيس كايسيدو الفرحة الكبيرة للهولندي رود فان نيستلروي الذي يتولى الإشراف على الفريق مؤقتا الى حين تسلّم البرتغالي روبن أموريم زمام الامور في وقت لاحق من هذا الشهر، بعدما أدرك التعادل (74) بعد اربع دقائق من هدف الافتتاح “للشياطين الحمر” عبر البرتغالي برونو فرنانديش (70 من ركلة جزاء).

وكانت النقطة كفيلة بتقدم تشلسي الى المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال الذي تراجع الى المركز الخامس بعد سقوطه امام نيوكاسل 0-1 السبت.

في المقابل، يحتل يونايتد الجريح المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

وأعلن يونايتد رسميا الجمعة تعيين أموريم مدربا له خلفا لتن هاغ، الّا انّ مدرب سبورتنغ لشبونة لم يكن في عداد الحاضرين في ملعب أولد ترافورد الأحد، حيث سيخوض واحدة من مبارياته الأخيرة مع النادي البرتغالي الثلاثاء امام مانشستر سيتي بطل انكلترا في دوري أبطال أوروبا.

وخاض يونايتد مباراة أكثر تنافسية مقارنة بعروضه السابقة التي شهدت سقوطه امام ليفربول 0-3 وتوتنهام بالنتيجة ذاتها على أرضه هذا الموسم، وأظهر بعض اللمحات غابت خلال فترة تن هاغ والتي كلفته خسارة وظيفته.

وهي المباراة الثانية يشرف فيها فان نيستلروي على “الشياطين الحمر” بعدما قادهم للفوز على ليستر سيتي 5-2 في كأس الرابطة خلال منتصف الأسبوع.

ونال المهاجم الهولندي السابق الذي لعب خلال الفترة الذهبية للنادي مع المدرب السابق “السير” أليكس فيرغيسون ترحيبا كبيرا من جماهير يونايتد.

وكاد نوني مادويكي أن يمنح تشلسي الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في تسع مباريات بالدوري، التقدم بعد رأسية اثر ركنية كول بالمر مباشرة في القائم (14).

وحصل يونايتد على فرصة إنهاء الشوط الاول متقدما عندما أصاب ماركوس راشفورد العارضة من تسديدة عالطاير في الهجمة الاخيرة من شوط أول مخيّب من قبل الفريقين (45+2).

واستهل تشلسي الشوط الثاني ضاغطا وأوشك البرتغالي بيدرو نيتو على منحه التقدم لكن تسديدته مرت بجانب المرمى (55).

واخفق يونايتد في انهاء الهجمات على غرار محاولة غارناتشو الضعيفة بعدما هيّأ له فرنانديش الكرة لكنّ الكرة رست بين أحضان الحارس الإسباني روبرت سانشيس (60).

وحصل يونايتد على ركلة جزاء بعد عرقلة من الحارس سانشيس على المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، فانبرى فرنانديش الى الركلة بنجاح (70).

لكنّ فرحة يونايتد لم تدم سوى اربع دقائق، حيث تمكن كايسيدو من معادلة النتيجة من تسديدة جميلة في الزاوية البعيدة (74).

وحصل تشلسي على فرصة بعد لحظات عن طريق البديل الأرجنتيني إنسو فرنانديس، ومواطنه غارناتشو من جانب يونايتد، لكنّ التعادل بقي سيد الموقف.

انتفاضة توتنهام

وقاد دومينيك سولانكي فريقه توتنهام لفوز كبير على ضيفه أستون فيلا 4-1 بتسجيله هدفين في الشوط الثاني.

وبات توتنهام الذي تقدم الى المركز السابع برصيد 16 نقطة يتأخر بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع بالتساوي مع أرسنال وأستون فيلا في المركزين الخامس والسادس تواليا.

وجاءت رباعية توتنهام في الشوط الثاني بعد أن منح مورغان رودجرز التقدم لاستون فيلا (32)، فعادل الويلزي برينان جونسون النتيجة لأصحاب الارض (49) قبل ان يسجّل سولانكي هدفين في غضون أربع دقائق (75 و79).

وأضاف البديل جيمس ماديسون الرابع (90+6) مكللا العودة الكبيرة لرجال المدرب الأسترالي انج بوستيكوغلو إلى سكة الانتصارات بعدما خسروا أمام كريستال بالاس 0-1 في المرحلة الماضية، تخللها الفوز على مانشستر سيتي 2-1 في الدور الرابع من كأس الرابطة.

وأضاع استون فيلا فرصة ذهبية للارتقاء الى المركز الثالث بعد خسارة أرسنال أمام نيوكاسل السبت 0-1 وتعادل تشلسي، ومني بخسارته الثانية تواليا بعدما كان خرج من كأس الرابطة أمام كريستال بالاس (1-2).

كما فشل أستون فيلا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات بعدما تعادل أمام بورنموث 1-1 في المرحلة الماضية.

واستهل سبيرز اللقاء ضاغطا، الا انه افتقد للقدرة على اختراق التكتل الدفاعي لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وتمكن فيلا من افتتاح التسجيل بعدما فشل لاعبو توتنهام في التعامل مع كرة الفرنسي لوكا دينيي الركنية، فتابعها رودجرز من مسافة قريبة داخل المرمى (32).

كانت التسديدة الوحيدة المباشرة على المرمى من الفريقين خلال الشوط الأول، ليتابع سبيرز معاناته مع الركلات الثابتة.

وردّ توتنهام سريعا بعد الاستراحة، فأدرك جونسون التعادل اثر كرة عرضية متقنة من الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون تابعها في الزاوية البعيدة (49).

وبعد محاولة صريحة من سولانكي لمنح اصحاب الأرض التقدم من تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيس (51)، اغتنم توتنهام الفرص المتاحة للخروج بالنقاط الثلاث وتمكن سولانكي من منح فريقه التقدم اثر تمريرة من السويدي ديان كولوسيفيسكي قبل أن يغمزها فوق الحارس المتقدم (75).

وأضاف سولانكي بعدها بأربع دقائق هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما خسر فيلا الكرة في وسط الملعب، لينطلق السنغالي باب سار بسرعة ممررا الى البديل البرازيلي ريتشارليسون الذي عكسها الى سولانكي فتابعها داخل المرمى (79).

واختتم البديل الآخر ماديسون المهرجان التهديفي بإضافة الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل عن الضائع، مسجلا هدفه الـ 50 في البرميرليغ.