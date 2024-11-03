أسعار الذهب تغلق عند 2736 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

أغلقت أسعار الذهب في بورصات المعادن الثمينة عند مستوى 2736 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية الأسبوع الماضي وسط توقعات بتغيرات كبيرة قد تشهدها الأسواق بناء على نتائج الانتخابات الأمريكية والقرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل استقرت عند عند 2749 دولارا للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 30ر0 في المئة ليصل إلى 104 نقاط أمام العملات الرئيسية الأخرى مما أضاف ضغوطا على أسعار الذهب.

وأضاف التقرير أن التراجعات الحادة التي شهدها الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 8ر1 بالمئة جاءت نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستقرار المخاوف الجيوسياسية في بعض الأسواق.

وأوضح أن بيانات الوظائف الصادرة في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أظهرت توقف النمو في عدد الوظائف المضافة خلال شهر أكتوبر حيث تمت إضافة 12 ألف وظيفة فقط وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة أكثر من 100 ألف وظيفة.

وذكر أن هذه الأرقام تأثرت كثيرا بالإضرابات في مصانع شركة (بوينغ) للطيران وبعض الأعاصير المدمرة التي شهدتها بعض المناطق مما زاد من حالة القلق بشأن استقرار سوق العمل الأمريكي.

وبين التقرير أن حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الذهب كتحوط ضد مخاطر التضخم إذ يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على القيمة في أوقات الاضطرابات.

وأشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا تعزز من جاذبية الذهب حيث يزداد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات كما أظهرت التوقعات أن السوق يشير إلى احتمال بنسبة 98 بالمئة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما قد يكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

محليا أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 19ر27 دينار كويتي للغرام (نحو 83 دولارا) فيما سجل الذهب عيار 22 حوالي 92ر24 دينار للغرام (نحو 76 دولارا) في وقت استقرت أسعار الفضة عند 360 دينارا (نحو 1176 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.