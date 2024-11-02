مسؤول صحي: إجراء 10 عمليات مستعصية لعلاج الجلطات الرئوية في مركز الدبوس بمستشفى العدان

أعلن رئيس وحدة القسطرة القلبية في مركز الدبوس بمستشفى العدان الدكتور أحمد الشطي عن إجراء المستشفى نحو 10 عمليات مستعصية لعلاج الجلطات الرئوية بعضها تم تحت جهاز (الإيكمو) مبينة أن هذه الحالات لم يكن لها خيارات أخرى غير القسطرة.

وأضاف الدكتور الشطي في تصريح صحفي اليوم السبت أنه تم استخدام أحدث التقنيات العلاجية في هذه العمليات تبعا لكل حالة مشيرا إلى أن هذه الحالات تم تحويلها إلى مركز الدبوس من عدة مستشفيات في البلاد.

وأكد أنه مؤخرا تم تدشين وحدة التدخل السريع في مستشفى العدان (مركز الدبوس للقلب) بمشاركة رئيس قسم جراحة القلب الدكتور رياض الطرزي ورئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى الفروانية الدكتور محمد شمساه حيث تعد هذه الوحدة نقلة نوعية في علاج حالات الجلطات الرئوية.

ولفت الى أن العلاج التقليدي هو إعطاء مذيبات للجلطة أما إن زادت خطورة حدوث نزيف للمريض فيمكن إجراء العلاج داخل هذه الوحدة بكفاءة تامة بالتخدير الموضعي ويتم داخل مختبرات القسطرة بمركز الدبوس للقلب باستخدام أحدث النظم والتقنيات المستخدمة عالميا لإزالة الجلطات الرئوية.

وذكر أن التقنيات الحديثة التي توفرها وزارة الصحة بمستشفى العدان ومركز الدبوس في مجال علاجات جلطات الرئة تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة مؤكدا أن إدارة المستشفى حريصة على متابعة أحدث التقنيات العالمية في المجال الطبي وجلبها إلى المستشفى لخدمة المواطنين ورفع كفاءة الأطقم الطبية.

ووجه الشطي الشكر والتقدير لوزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري على المتابعة المستمرة للمستشفى والعمل على تطويره بأحدث التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة التي تواكب التطورات الطبية في النظم الصحية المتقدمة حول العالم.