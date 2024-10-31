وزير التعليم العالي: نعمل على تطوير الاستراتيجيات لضمان أعلى مستويات الجودة في التعليم

وزير التعليم العالي: نعمل على تطوير الاستراتيجيات لضمان أعلى مستويات الجودة في التعليم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الخميس عزمه العمل على تطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم.

جاء ذلك في تصريح للوزير الجلال عقب ترؤسه الاجتماع الـ27 لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بحضور المدير العام للجهاز الدكتور جاسم العلي وأعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة التعليم العالي.

وأوضح الجلال أن التوجه لتطوير السياسات والاستراتيجيات يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ويتماشى مع المعايير الدولية مما يسهم في رفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق طموحات أبناء الوطن.

وأكد أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يعد شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية الكويت التعليمية مشيرا إلى دوره المحوري في بناء الثقة في مخرجات التعليم وتطوير الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه قال المدير العام لـ(الاعتماد الأكاديمي) الدكتور جاسم العلي إن المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله إذ صدق على محضر الاجتماع ال26 والاطلاع على تقرير متابعة توصيات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 28 مارس الماضي.

وأشار العلي إلى أن المجلس استعرض عدة مواضيع ذات الصلة منها عرض القرار الوزاري رقم (284-2024) الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2024 الذي يحدد مهمة الجهاز الوطني في وضع قوائم جامعات التميز لطلبة البعثات.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضا مذكرة تتعلق بمعايير اختيار مؤسسات التعليم العالي والبرامج المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأفاد بأن مجلس الإدارة تطرق إلى مشروع تجديد مذكرة التفاهم بين هيئة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة (كيو.أي.أي) والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت.

وثمن العلي اهتمام الوزير الجلال بمتابعة أعمال الجهاز وتوجيهاته لتحقيق أعلى معايير الجودة مؤكدا أن الجهاز يعمل بجد واجتهاد لتعزيز الشراكة مع الجامعات والكليات وضمان توافق البرامج التعليمية مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل.